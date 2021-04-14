البورصة تتراجع 0.17% في الساعة الأولى لجلسة اليوم و15 شركة تفلت من الهبوط

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.17%، ليتداول عند مستوى 10288 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.04% ليتداو لعند مستوى 53.99 جنيه.

وصعد سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 0.35% على صدى إعلان القيمة العادلة لسهم بنك الاستثمار العربي وموافقة مجلس الإدارة على إتمام الاتفاق، ليتداول عند مستوى 14.38 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.78% و 0.85% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 165.670 مليون جنيه على 134 شركة من خلال 4.794 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 56 شركة مقابل ارتفاع 15 بينما لم تتغير أسعار 63.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 1.228 مليون جنيه، منها 838.616 ألف جنيه للمؤسسات، و 390.151 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 785.641 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 1.391 مليون جنيه، مقابل 606.049 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.014 مليون جنيه، بدعم الأفراد التي سجلت صافي بقيمة 3.477 مليون جنيه مقابل 1.463 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم السويدي اليكتريك قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.10%، تلاه سهم ابو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 3.80%، ثم سيدي كرير للبتروكيماويات.

بينما تصدر سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.41%، تلاه فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 4.73%، ثم سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 3.74%.