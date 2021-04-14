خسائر مؤشر البورصة الرئيسي ترتفع إلى 1.67% منتصف التعاملات و EGX70 يفقد 4.01%

رنا ممدوح _ ارتفعت خسائر مؤشرات البورصة المصرية في منتصف التعاملات.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.67%، وأغلق عند مستوى 10134 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.8%، ليتداول عند مستوى 53.58 جنيه.

وهوى كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 4.01%، و3.74% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 623.856 مليون جنيه على 178 شركة من خلال 22.425 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 128 شركة مقابل ارتفاع 11 بينما لم تتغير أسعار 39.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 48.359 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 48.446 مليون جنيه، مقابل 87.171 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 44.807 مليون جنيه، منها 20.848 مليون جنيه للمؤسسات، و14.959 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 3.551 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 16.044 مليون جنيه مقابل 12.493 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.02%، تلاه سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 4.5%، ثم سهم مصر للألومنيوم بنسبة 3.95%.

بينما تصدر سهم اميرالد للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.48%، تلاه سهم الاهرام للطباعة والتغليف بنسبة 9.25%، ثم سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب بنسبة 9%.