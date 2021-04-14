مال وأعمال

الاتحاد للطيران تجري محادثات للتخلي عن حصتها في إير سيشل

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– قال الرئيس التنفيذي لإير سيشل اليوم الأربعاء، إن الاتحاد للطيران بأبوظبي تجري محادثات للتخلي عن حصتها البالغة 40 بالمئة في الناقلة، مما يجعل حكومة سيشل المساهم الوحيد فيها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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