الاتحاد للطيران تجري محادثات للتخلي عن حصتها في إير سيشل

– قال الرئيس التنفيذي لإير سيشل اليوم الأربعاء، إن الاتحاد للطيران بأبوظبي تجري محادثات للتخلي عن حصتها البالغة 40 بالمئة في الناقلة، مما يجعل حكومة سيشل المساهم الوحيد فيها.

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