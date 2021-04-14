إيطاليا تعتزم اقتراض 45 مليار يورو إضافية لتعزيز الاقتصاد في مواجهة الجائحة

بلومبرج _ تخططحكومة إيطاليا للحصول على الموافقة بشأن اقتراض إضافي لمبلغ يصل إلى 45 مليار يورو (54 مليار دولار) هذا العام للحفاظ على الاقتصاد صامدا مع استمرار الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا ومساعي الدولة الجاهدة للوصول إلى هدف الوصول إلى إعطاء 500 ألف جرعة لقاح في اليوم، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للانباء عن المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها قولها إنه من المقرر أن تصادق حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي على الخطة عندما تجتمع اليوم الأربعاء قبل إرسالها إلى البرلمان للموافقة عليها.

وسوف يشمل الاقتراض الإضافي ما يصل إلى 40 مليار يورو لدعم الشركات والعاملين، حيث لا تزال العديد من الشركات مغلقة، و5 مليارات يورو إضافية لصندوق استثماري تنمو إلى 30 مليار يورو في السنوات المقبلة.

وذكرت المصادر أن وزارة الخزانة ومكتب رئيس الوزراء ما زالا يعملان على التفاصيل النهائية للخطة.

ورفض متحدثون باسم دراجي ووزارة الخزانة التعليق.

وذكرت صحيفة ديلي كورييري ديلا سيرا في وقت سابق أن المبلغ الإجمالي قد يصل إلى 45 مليار يورو.

وتضرر اقتصاد إيطاليا، وهي واحدة من أولى الدول التي اجتاحها وباء كورونا، من الوباء، حيث انخفض الناتج بنحو 9% العام الماضي.

وأنفقت الحكومة الحالية وسابقتها أكثر من 130 مليار يورو حتى الآن لدعم الاقتصاد، ما دفع الدين العام إلى155.6% من الناتج المحلي الإجمالي.