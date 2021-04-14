جيه.بي مورجان يحقق أرباح بقيمة 14.3 مليار دولار في الربع الأول

– أعلن جيه.بي مورجان تشيس وشركاه اليوم الأربعاء تسجيل زيادة في أرباح الربع الأول من العام، إذ أفرج أكبر بنك في الولايات المتحدة عن مزيد من الاحتياطيات وتلقى دعما من أرباح فصلية فاقت التوقعات من مكاتب التداول التابعة له وزيادة رسوم الاستثمار المصرفي.

كما تلقى جيه.بي مورجان، الذي يعتبر على نطاق واسع مقياسا لمتانة الاقتصاد الأمريكي بوجه عام، دعما من أسس مقارنة مواتية من العام الماضي عندما أجبرته جائحة كوفيد-19 على بناء احتياطيات في مواجهة خطر موجة من التعثر في سداد القروض.

وارتفع صافي دخل البنك إلى 14.3 مليار دولار، أو 4.50 دولار للسهم، في الربع المنتهي في 31 مارس، من 2.9 مليار دولار، أو 78 سنتا للسهم، قبل عام.

وأفرج جيه.بي مورجان عن احتياطيات بلغت 5.2 مليار دولار.

كان محللون توقعوا أرباحا 3.10 دولار للسهم في المتوسط، بحسب رفينيتيف.

وقفزت الإيرادات 14 بالمئة إلى 33.1 مليار دولار.