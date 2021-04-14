البورصة تهبط إلى 10115 نقطة والسبعيني يفقد 4.74%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10115 نقطة مسجلا انخفاضا بنسبة 1.85% .

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.02%، وأغلق عند مستوى 53.46 جنيه.

وهوى كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 4.74% و 4.23% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 975.258 مليون جنيه على 192 شركة من خلال 34.516 ألف جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 142 شركة مقابل ارتفاع 11 بينما لم تتغير أسعار 39.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 67.648 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 69.959 مليون جنيه، مقابل 2.310 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 54.636 مليون جنيه، منها 48.851 مليون جنيه للمؤسسات، و5.785 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء محققين صافي بقيمة 13.011 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 33.872 مليون جنيه، مقابل 20.860 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 71.95% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 19.43% والعرب على 8.63% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 37.05% من تعاملات اليوم مقابل 62.94% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم جلاكسو سميثكلاين قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.62%، تلاه سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 9.48%، ثم سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 9.44%.

بينما تصدر سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.26%، تلاه سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 4.45%، ثم سهم مصر للألومنيوم بنسبة 3.25%.