- 1/3
- 2/3
- 3/3
– أعلنت مجوعة جولدمان ساكس اليوم الأربعاء تسجيل قفزة كبيرة في أرباح الربع الأول من العام، مع استفادة أكبر بنك استثماري مدرج في وول ستريت من مستويات قياسية لنشاط إبرام الصفقات في العالم.
كما استفاد البنك من أساس مقارنة موات مع العام الماضي عندما جنَّب مزيدا من الأموال لتغطية خسائر محتملة لقروض الشركات بسبب جائحة فيروس كورونا وخَفض قيمة بعض الأصول.
وارتفع صافي الربح العائد على المساهمين العاديين إلى 6.7 مليار دولار في الربع المنتهي في 31 مارس من 1.12 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.
وارتفع الربح لكل سهم إلى 18.60 دولار من 3.11 دولار قبل عام.
كان محللون توقعوا ربحا 10.22 دولار للسهم في المتوسط وفقا لتقديرات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرباح جولدمان ساكس تقفز في الربع الأول بدعم مستوى قياسي لأنشطة الصفقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.