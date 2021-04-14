الاتحاد الأوروبي يفاوض فايزر لطلب 1.8 مليار جرعة من لقاحها لسنة 2022-2023

وكالات _ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يتجه بشكل أكبر إلى مجموعة فايزر/بيونتيك للتعويض عن جرعات لقاح جونسون آند جونسون المعلقة ومن اجل توفير الاحتياجات طويلة الأجل لمكافحة تفشي نسخ فيروس كورونا المتحورة.

وقالت فايزر/بيونتيك في بيان إنها ستوفّر للاتحاد 50 مليون جرعة في الربع الثاني من العام، بدءاً من الشهر الجاري، والمفاوضات جارية معها لتزويد 1.8 مليار جرعة من الجيل الثاني من اللقاح.