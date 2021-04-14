بنك مصر يوقع اتفاقية شراكة مع جيديا لتوفير مجموعة من حلول الدفع الإلكتروني

وقع بنك مصر اتفاقية شراكة مع شركة جيديا المتخصصة في التقنية المالية وحلول المدفوعات، وذلك لتوفير مجموعة واسعة من حلول الدفع الشاملة وخدمات التجارة الإلكترونية لشركاء البنك من التجار والمؤسسات.

وقام بتوقيع الاتفاقية عن بنك مصر إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع، وعن شركة جيديا أحمد نادر، المدير العام للشركة.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة جيديا بتوفير خدمات قبول المدفوعات الالكترونية المتكاملة للتجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من شركاء البنك، حيث تستهدف نشر الآلاف من نقاط البيع الإلكترونية فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المتخصصة في مجال التجارة الالكترونية لتمكين التجار من قبول مختلف المدفوعات عبر الانترنت باستخدام جميع أنواع البطاقات.

وتتضمن أيضًا تعميم استخدام خدمة رمز الاستجابة السريعQR Code من خلال نقاط البيع والتجارة الإلكترونية؛ وتشمل هذه الخدمات أيضاً توفير خدمة التقسيط لحاملي البطاقات الائتمانية من بنك مصر.

وقال إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر، إن البنك يسعى دائما إلى التعاون مع كبريات شركات التقنية المالية والدفع الإلكتروني بهدف إطلاق خدمات تكنولوجية حديثة تستهدف مختلف شرائح العملاء، وذلك بهدف دعم الجهود الحثيثة التي تبذل على جميع الأصعدة لتعزيز الشمول المالي في البلاد والذي يعد توجهاً رسمياً واستراتيجياً للدولة، والذي يساهم بدوره في نمو معدلات استقطاب شرائح المجتمع المختلفة من خلال إدراج خدمات تكنولوجية مستحدثة.

وأضاف، أن الشراكة مع شركة جيديا تأتي لدعم سبل المدفوعات الإلكترونية خطوة لدفع جهود الشمول المالي، نظرا للدور الحيوي الذي يمثله الشمول المالي وما له من آثار ايجابية على تعظيم معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

من جانبه، أكد أحمد نادر، المدير العام لشركة جيديا، أن الشراكة مع بنك مصر تعزيز لتواجد الشركة في السوق المصري والذي يعد إحدى الأسواق الحيوية والواعدة بالنسبة للشركة.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت منذ تأسيسها أن تتبوأ مكانة متميزة في مجال توفير حلول المدفوعات الرقمية، وخدمات نقاط البيع، وحلول إدارة الأعمال للمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على امتداد جميع القطاعات الاقتصادية.

وقال، إن الشركة توفر اليوم خدمات الدعم لشبكة تضم أكثر من 600 ألف من أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي، كما أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز وجود الشركة في مصر والمنطقة وتسهم في دفع عجلة النمو في قطاع خدمات الدفع والتجارة الإلكترونية في جمهورية مصر العربية.

بدوره لفت أحمد مجدي رئيس القطاع التجاري لشركة “جيديا” في مصر، إلى أن الشركة تسعى للإسهام في نمو سوق الدفع الإلكتروني في مصر من خلال توفير حلول شاملة لمعالجة المدفوعات الالكترونية وخدمات نقاط البيع تتسم بالسرعة والسلاسة والأمان، مما يتيح للتجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المرونة اللازمة لإدارة عملياتهم بكفاءة وفعالية، وتوفر في الوقت ذاته لعملائهم حلولاً مبتكرة تناسب احتياجاتهم ومتطلباتهم المتنوعة.

من جهته، قال معتز مطاوع، مدير عام الادارة المركزية للمدفوعات والقنوات الالكترونية ببنك مصر، ان البنك قد حقق قفزة في نشر نقاط البيع حيث ارتفع عددهم من 19 ألف إلى 167 ألف نقطة بيع في ديسمبر الماضي بتعاملات بلغت قيمتها نحو 18 مليار جنيه خلال 2020.

وعلى مستوي الخدمات الأخرى، ألمح إلى أن بنك مصر يحتل المركز الأول في معاملات الدفع من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code بحصة سوقية بلغت 40% من المعاملات الشهرية، وعلى مستوى التجارة الإلكترونية E-Commerce، فقد حقق بنك مصر أعلى معدل نمو في سوق خدمات التجارة الإلكترونية، كما يتبنى البنك في استراتيجيته خلال الأعوام القادمة العمل على دعم التكنولوجيا المالية Fintech بهدف تقديم خدمات مصرفية ومالية متميزة لتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها. ومن الجدير بالذكر انه تم تحقيق اعلي معدل نمو لمعاملات ال E-commerce في سنة 2020 لبطاقات بنك مصر.