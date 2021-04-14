مال وأعمال

الرقابة المالية توقف نشاط الأهلي الكويتي مصر للاستثمار 30 يوما

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رنا ممدوح _ أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 588 لسنة 2021 بتاريخ الأمس والمتضمن في مادته الأولى وقف نشاط شركة الأهلي الكويتي مصر للاستثمار – نشاط رأس المال المخاطر عن مزاولة النشاط المرخص لها.

وأوضحت البورصة في بيان اليوم، أن الهيئة قررت أن تكون مدة الإيقاف ثلاثين يوما إعمالا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأرجعت هيئة الرقابة المالية ذلك لعدم قيام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 30 نوفمبر الماضي.

وذكرت أنه تم إخطار الشركة بقرار الوقف بتاريخ اليوم 14 إبريل بالبريد الإلكتروني وبخطاب مسجل بعلم الوصول.

وأعلنت أنه سيتم تفعيل قرار وقف نشاط الشركة لمدة ثلاثين يوما تبدأ من الغد 15 إبريل وحتى 14 مايو القادم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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