مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تستقر عند الفتح مع انطلاق موسم نتائج الشركات

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– فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستقرة اليوم الأربعاء مع إطلاق جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان موسم نتائج الشركات للربع الأول من العام، على خلفية تعاف سريع للاقتصاد العالمي تغذيه حملات التعطيم.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 8.32 نقطة بما يعادل 0.02 بالمئة إلى 33668.95 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على انخفاض 0.01 نقطة ليسجل 4141.58 نقطة.

في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 7.98 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 14004.08 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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