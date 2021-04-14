بنك مصر وإي فاينانس ومشيخة الأزهر يوقعون بروتوكولا لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني

دوت الخليج – وقعت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية – إي فاينانس وبنك مصر والأزهر الشريف، اتفاقا لتفعيل الدفع والتحصيل الإلكتروني للرسوم والمستحقات الخاص بالمشيخة.

وبحسب بيان صادر عن البنك الحكومي، اليوم الأربعاء، وقع البروتوكول: معتز مطاوع مدير عام الإدارة المركزية للمدفوعات والقنوات الإلكترونية ببنك مصر، وإسماعيل السيد أحمد إبراهيم الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance.

ويهدف البروتوكول إلى توفير أدوات السداد الإلكتروني المتمثلة في السداد عن طريق الموقع الإلكتروني لمشيخة الأزهر لتحصيل للرسوم والمستحقات، ويتم التحصيل عن طريق الكروت البنكية أو باستخدام رمز الاستجابة السريع بالإضافة إلى توفير ماكينات الصراف الآلي بمباني المشيخة تسهيلا على الطلاب والموظفين.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص مشيخة الأزهر وبنك مصر على دعم التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد، وخاصة في ظل تفضيل الأفراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل ظروف الجائحة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا.