مال وأعمال

اليونان تلغي قواعد الحجر الصحي للوافدين وفق شرطين

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

وكالات – اتخذت اليونان خطوة أولى نحو إعادة فتح القطاع السياحي، وذلك بإلغاء قواعد الحجر الصحي على الوافدين من أكثر من 30 دولة شريطة إبرازهم شهادة تلقيهم لقاح كورونا، أو خلوهم من الفيروس.

وقال مسؤول بوزارة السياحة إنه اعتبارا من الأسبوع المقبل لن يطلب من الوافدين من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وصربيا وإسرائيل والإمارات عزل أنفسهم.

ومن المتوقع أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في 19 أبريل، أي قبل إعادة فتح قطاع السياحة رسميا اعتبارا من منتصف مايو.

وقال المسؤول “إنها خطوات صغيرة قبل أن يتم فتح البلاد كاملا في 14 مايو”، مشيرا إلى أن “تسعة مطارات ستفتح فور رفع القيود”.

وأضاف: “لا نتوقع أن يبدأ السياح في الوصول بأعداد كبيرة ولكن النظام يحتاج إلى اختبار. لا يمكن تشغيله دفعة واحدة بين عشية وضحاها”.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونان تلغي قواعد الحجر الصحي للوافدين وفق شرطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا