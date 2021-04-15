معدل التضخم في السعودية يتراجع إلى 4.9% خلال مارس

– تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 4.9 بالمئة في مارس من 5.2 بالمئة في الشهر السابق، ليهبط أكثر إلى أدنى مستوياته منذ رفعت السلطات ضريبة القيمة المضافة العام الماضي لتعزز الإيرادات غير النفطية في ظل انخفاض أسعار النفط.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء “الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020”.

وأضافت أن الزيادة السنوية البالغة 4.9 بالمئة ترجع بشكل أساسي إلى أسعار الأغذية والنقل، التي ارتفعت 10.2 بالمئة و10.5 بالمئة على الترتيب.

وسجل التضخم السنوي في السعودية 3.4 بالمئة في 2020، ليرتفع في النصف الثاني من العام بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة. وشهد النصف الأول من العام تضخما فاترا، عقب اتجاه انكماشي في 2019، حين سجل المعدل السنوي -2.1 بالمئة.

وانكمش اقتصاد أكبر مصدر في العالم للنفط 4.1 بالمئة في العام الماضي، لكن معدل التراجع تباطأ في الربع الثالث مع رفع بعض قيود كوفيد-19.

ومن المتوقع نمو اقتصاد السعودية 2.9 بالمئة في العام الجاري، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين في المتوسط 2.7 بالمئة في العام الجاري.