الأرجنتين تغلق المدارس وتفرض حظر تجول في العاصمة مع ارتفاع حالات كورونا

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_ قررت حكومة الأرجنتين تشديد القيود في العاصمة بوينس أيرس وحولها في محاولة لاحتواء زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا وأعلنت عن إجراءات منها إغلاق المدارس وحظر التجول من الثامنة مساء.
وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز إن بلاده بحاجة لأن “تكسب الوقت” في صراعها مع كورونا بعدما بلغت الإصابات اليومية مستويات قياسية هذا الأسبوع. وجاءت تصريحاته بعدما أعلن في وقت سابق أنه تعافى وبات على ما يرام عقب إصابته بالفيروس.
وقال في كلمة نقلها التلفزيون “الفيروس يهاجمنا ولا يستسلم بسهولة أبدا”.
هذا وتشمل الإجراءات إغلاق المدارس في منطقة بوينس أيرس الكبرى اعتبارا من يوم الاثنين وتعليق الرياضات المقامة في مساحات مغلقة وكذلك الأنشطة الترفيهية والدينية والثقافية حتى نهاية الشهر.
وسجلت الأرجنتين 25157 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا يوم الأربعاء بعدما شهدت رقما قياسيا بلغ 27001 إصابة في اليوم السابق. وبلغ إجمالي عدد الإصابات بها 2.6 مليون وعدد الوفيات 58542.
وقال حاكم إقليم بوينس أيرس هذا الأسبوع إن الأرجنتين تواجه “تسونامي” من الحالات.
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