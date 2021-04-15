بنك مصر يسند مهام الإشراف على الصيرفة الإسلامية إلى طارق أمين

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أمنية إبراهيم _ أسند بنك مصر مهام الإشراف على قطاع الصيرفة الإسلامية إلى طارق أمين، مدير عام الإدارة المركزية للائتمان بالبنك الحكومي، خلفا لمحمد حامد المشرف السابق على النشاط، وفق ما أكده عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر في تصريحات لنشرة دوت الخليج.
كما تم إسناد مهام تيسير أعمال الإدارة المركزية للائتمان والقروض المشتركة لكل من: خالد خورشيد عن نشاط التمويلات المشتركة، وطارق أمين لتمويل الشركات الكبرى، وذلك لحين اختيار وتعيين رئيسا جديدا للإدارة المركزية خلفا لعمرو الأعصر بعد انتقاله من بنك مصر لتولي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي أواخر شهر ديسمبر الماضي.
كان بنك مصر قد أسند الإشراف على قطاع الصيرفة الإسلامية لمحمد حامد مدير عام قطاع التمويل الإسلامي -الذي انتقل مؤخرا لبنك التعمير والإسكان-، في سبتمبر الماضي، بعد انتقال شريف البحيري رئيس قطاعي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والصيرفة الإسلامية السابق بالبنك الحكومي لتولى منصب العضو المنتدب للبنك الرقمي الذي يخطط بنك مصر لتدشينه عبر شركة مصر للابتكار الرقمي.
ووقع بنك مصر، يوم الاثنين الماضي، عقد تمويل إسلامي متوسط الأجل بصيغة المضاربة بمبلغ 1.1 مليار جنيه، مع شركة إنرشيا للتنمية العقارية، والذي سيتم ضخه بمشروع چيفيرا بالساحل الشمالي ضمن أعمال المرحلة الرابعة بالمشروع، بتسهيل يمتد لمدة 8 سنوات ونصف، بحسب بيان صادر عن الشركة.
وأكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حرص البنك على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الاقتصادية المختلفة بما يعمل على تدعيم الرواج الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو، لافتا إلى أن تمويل شركة إنرشيا، يأتي حرصا على مساندة القطاعات المختلفة وتعزيز رواجها، كما انه يعكس قدرة البنك على ترتيب وإدارة مثل هذا النوع من التمويلات الائتمانية.
وكشف بيان نتائج أعمال بنك مصر عن العام المالي 2019/2020، عن ارتفاع محفظة الصيرفة الإسلامية، المباشرة وغير المباشرة، في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 4 مليارات جنيه في يونيو 2020، مقابل نحو 1.6 مليار جنيه في يونيو 2019، بزيادة قدرها نحو 2.4 مليار جنيه بمعدل نمو 145.3%.
كما قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المباشرة وغير المباشرة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة إلى 10.8 مليار جنيه في يونيو 2020 مقابل نحو 5.5 مليار جنيه في يونيو 2019 بزيادة قدرها نحو 5.3 مليار جنيه بمعدل نمو 97.6%.
وطرح بنك مصر خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وبلغ حجم المحفظة نحو 1.6 مليار جنيه في يونيو 2020 مقابل 0.9 مليار جنيه في يونيو 2019، بزيادة قدرها 0.7 مليار جنيه عن العام السابق.
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