بنك مصر يسند مهام الإشراف على الصيرفة الإسلامية إلى طارق أمين

أمنية إبراهيم _ أسند بنك مصر مهام الإشراف على قطاع الصيرفة الإسلامية إلى طارق أمين، مدير عام الإدارة المركزية للائتمان بالبنك الحكومي، خلفا لمحمد حامد المشرف السابق على النشاط، وفق ما أكده عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر في تصريحات لنشرة دوت الخليج.

كما تم إسناد مهام تيسير أعمال الإدارة المركزية للائتمان والقروض المشتركة لكل من: خالد خورشيد عن نشاط التمويلات المشتركة، وطارق أمين لتمويل الشركات الكبرى، وذلك لحين اختيار وتعيين رئيسا جديدا للإدارة المركزية خلفا لعمرو الأعصر بعد انتقاله من بنك مصر لتولي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي أواخر شهر ديسمبر الماضي.

كان بنك مصر قد أسند الإشراف على قطاع الصيرفة الإسلامية لمحمد حامد مدير عام قطاع التمويل الإسلامي -الذي انتقل مؤخرا لبنك التعمير والإسكان-، في سبتمبر الماضي، بعد انتقال شريف البحيري رئيس قطاعي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والصيرفة الإسلامية السابق بالبنك الحكومي لتولى منصب العضو المنتدب للبنك الرقمي الذي يخطط بنك مصر لتدشينه عبر شركة مصر للابتكار الرقمي.

ووقع بنك مصر، يوم الاثنين الماضي، عقد تمويل إسلامي متوسط الأجل بصيغة المضاربة بمبلغ 1.1 مليار جنيه، مع شركة إنرشيا للتنمية العقارية، والذي سيتم ضخه بمشروع چيفيرا بالساحل الشمالي ضمن أعمال المرحلة الرابعة بالمشروع، بتسهيل يمتد لمدة 8 سنوات ونصف، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وأكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حرص البنك على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الاقتصادية المختلفة بما يعمل على تدعيم الرواج الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو، لافتا إلى أن تمويل شركة إنرشيا، يأتي حرصا على مساندة القطاعات المختلفة وتعزيز رواجها، كما انه يعكس قدرة البنك على ترتيب وإدارة مثل هذا النوع من التمويلات الائتمانية.

وكشف بيان نتائج أعمال بنك مصر عن العام المالي 2019/2020، عن ارتفاع محفظة الصيرفة الإسلامية، المباشرة وغير المباشرة، في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 4 مليارات جنيه في يونيو 2020، مقابل نحو 1.6 مليار جنيه في يونيو 2019، بزيادة قدرها نحو 2.4 مليار جنيه بمعدل نمو 145.3%.

كما قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المباشرة وغير المباشرة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة إلى 10.8 مليار جنيه في يونيو 2020 مقابل نحو 5.5 مليار جنيه في يونيو 2019 بزيادة قدرها نحو 5.3 مليار جنيه بمعدل نمو 97.6%.

وطرح بنك مصر خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وبلغ حجم المحفظة نحو 1.6 مليار جنيه في يونيو 2020 مقابل 0.9 مليار جنيه في يونيو 2019، بزيادة قدرها 0.7 مليار جنيه عن العام السابق.