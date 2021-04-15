توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني 1.8 % في الربع الأول بسبب قيود كورونا

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_ قالت معاهد اقتصادية بارزة اليوم الخميس، إن الاقتصاد الألماني ربما انكمش 1.8 بالمئة على أساس فصلي في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بسبب قيود كوفيد-19، معدلة توقعها المشترك للنمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتتوقع المعاهد الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7 بالمئة هذا العام، في خفض حاد عن توقعها السابق لنمو 4.7 بالمئة.
لكن المعاهد عدلت بالرفع توقعها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 3.9 بالمئة من 2.7 بالمئة، متوقعة عودة إنفاق الأسر للصعود بمجرد رفع قيود فيروس كورونا من جديد.
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