: مستثمرون في خطوط أنابيب أرامكو سيعيدون تمويل قروض بسندات في العام القادم

قال مصدران، إن إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز ستقود كونسورتيوم لم يعلن اسمه بعد لإصدار سندات بمليارات الدولارات عبر صفقتين أو ثلاث صفقات لاستبدال دين مصرفي يدعم استثمارا في أصول خطوط أنابيب نفط أرامكو السعودية.

وقال المصدران، إن كونسورتيوم الشركة والذي مقره واشنطن العاصمة سيصدر سندات لاستبدال حزمة تمويل أساسية بقيمة 10.5 مليار دولار رتبتها أرامكو للعارضين المحتملين للحصول على حصة 49 بالمئة.