وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار فرص التعاون المشترك

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استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، بمقر الوزارة، الدكتور أحمد سالم آل سودين رجل الأعمال الإماراتي رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.
وفي بداية اللقاء، أكد الجانبان على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر والإمارات والشعبين الشقيقين، والحرص على المضي قدما نحو تعميق وتطوير تلك العلاقات.
وتناول اللقاء التباحث حول سبل وفرص التعاون في العديد من الفرص الاستثمارية بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، في إطار الحرص على تنمية وتطوير الأصول وتعظيم العوائد المحققة منها.
وتم استعراض عدد من فرص الشراكة في بعض مشروعات الشركات التابعة للوزارة في مجال التطوير العقاري، والقطاع السياحي والفندقي، وصناعة مكونات السيارات الكهربائية، والإنتاج الزراعي والحيواني، والصباغة والتجهيز.
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