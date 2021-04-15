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وفاة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد عن عمر يناهز 86 عاما

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توفي منذ قليل، الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.

ولم يتم تحديد موعد الجنازة بعد.

ويذكر أن الكاتب الصحفى قد تعرض لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.

ومكرم محمد أحمد هو نقيب الصحفيين السابق والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب، وهو مواليد مدينة منوف بمحافظة المنوفية فى دلتا مصر، وحاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفى محررًا بصحيفة الأخبار ثم مديرًا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلاً عسكريًّا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بالأهرام وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرًا لتحرير الأهرام.

وفى عام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحافيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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