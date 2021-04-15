مؤشر البورصة الرئيسي يقلص مكاسبه منتصف التعاملات والتجاري الدولي يقفز 1.48%

رنا ممدوح _ قلص مؤشر البورصة الرئيسي مكاسبه الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 10137 نقطة محققا صعودا بنسبة 0.22%.

وسجل البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 1.48% ليتداول عند مستوى 54.25 جنيه.

بينما تراجع كلا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان عن مكاسبهما وهبطا بنسبة 0.78% و 0.74% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 533.132 مليون جنيه، على 175 شركة من خلال 18.735 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 86 شركة مقابل ارتفاع 41 بينما لم تتغير أسعار 49.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 43.7 مليون جنيه، منها 22.086 مليون جنيه للمؤسسات، 21.614 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 20.081 مليون جنيه، منها 19.591 مليون جنيه للمؤسسات و 490.251 ألف جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 63.782 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 64.267 مليون جنيه، مقابل 485.312 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.68% تلاه سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 5.15% ثم سهم الجيزة العانة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 4.52%.

بينما تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.99% يليه سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.80% ثم سهم الإسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس بنسبة 8.24%.