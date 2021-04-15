المركزي التركي يبقي على معدل الفائدة مستقرا عند 19%

وكالات _ أبقى البنك المركزي المصري التركي على معدل الفائدة مستقرًا عند 19%، كما تعهد المحافظ الجديد، شهاب كافجي أوغلو.

وخلال صباح اليوم تراجع الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية وصولًا لمستوى 8.0 ليرة تركية لكل دولار.

فيما أشار تقرير من بلومبرج بأن تركيا قادرة على تخطي أزمتها الحالية.

وتراجعت الليرة التركية بحوالي 12% بعد عزل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محافظ المركزي التركي السابق، ناجي إقبال، بعد رفع الأخير الفائدة لـ 19% للتحكم بمعدلات التضخم، وتقوية سعر صرف الليرة التركية.

وترى المؤسسات العالمية، والبنوك بأن الليرة التركية متجهة لمستويات 9.00 ليرة لكل دولار وربما 10.00 ليرة تركية لكل دولار، لأن أردوغان سييسر السياسة النقدية. كما أن المؤسسات فقدت إيمانها باستقلالية قرار المؤسسات النقدية التركية.