القاهرة للخدمات التعليمية تحقق 18.4 مليون جنيه أرباح في 6 أشهر

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رنا ممدوح _ حققت شركة القاهرة للخدمات التعليمية ارتفاعا في صافي الأرباح خلال الستة أشهر المنتهية في 28 فبراير الماضي، لتصل إلى 18.367 مليون جنيه، مقابل 14.115 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وصعدت إيرادات النشاط وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 45.523 مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر إلى فبراير الماضي، مقابل 41.187 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
بينما انخفضت تكاليف النشاط خلال نفس الفترة إلى 19.309 مليون جنيه، مقابل 20.774 مليون جنيه بالفترة المماثلة.
وارتفع مجمل الربح خلال الستة أشهر المنتهية في 28 فبراير الماضي إلى 26.214 مليون جنيه، مقابل 20.413 مليون جنيه بالفترة القارنة.
وبلغ نصيب السهم في ربح الفترة 1.33 جنيه مقابل 1.02 جنيه بالفترة المقارنة.
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