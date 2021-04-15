مستوى الدين العام في إيطاليا يرتفع لمستوى قياسي بسبب الجائحة

وكالات _ أعلن البنك الوطني الإيطالي اليوم، أن مستوى الدين العام في إيطاليا وصل لمستوى قياسي مقارنة بالشهر السابق، عندما ارتفع بواقع 36.9 مليار يورو ( 44.2 مليار دولار).

وقال البنك إن إجمالي الدين العام يبلغ 8. 2643 مليار يورو.

وأوضح البنك أن إيطاليا سجلت زيادة إضافية في الدين خلال العام الماضي، الذي شهد بداية جائحة كورونا.

ويبلغ الدين العام 6. 155% من إجمالي الناتج المحلي.

وكان معدل الدين العام يبلغ في الأعوام الماضية نحو 134 %.

وبالمقارنة، بلغ معدل الدين في ألمانيا أقل من 60% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2019، وفقا لما ذكره مكتب الاحصاءات الألماني.

وتنص معاهدة ماستريخت التي تتعلق باستقرار اليورو، على أنه يجب أن لايتجاوز إجمالي الدين العام 60%.