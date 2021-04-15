القاهرة للاستثمار تحقق 246.1 مليون جنيه أرباح مجمعة في 6 أشهر

رنا ممدوح _ حققت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة خلال الستة أشهر المنتهية في 28 فبراير الماضي، لتصل إلى 246.050 مليون جنيه، مقابل 223.734 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت إيرادات النشاط وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 758.816 مليون جنيه، بالفترة من بداية سبتمبر وحتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 666.473 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعدت تكاليف النشاط خلال نفس الفترة إلى 292.699 مليون جنيه، مقابل 286.567 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وحققت الشركة مجمل ربح بقيمة 466.116 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في 28 فبراير الماضي مقابل 379.905 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت الأرباح الناتجة من التشغيل خلال نفس الفترة إلى 370.805 مليون جنيه، مقابل 301.393 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وبلغ نصيب السهم في ربح الفترة 0.32 جنيه مقابل 0.30 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة فانخفضت أرباح القاهرة للاستثمار إلى 6.145 مليون جنيه خلال الفترة من بداية سبتمبر وحتى نهاية فبراير الماضي مقابل 28.378 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 159.008 مليون جنيه مقابل 170.121 مليون جنيه بالفترة المقارنة.