مؤشر البورصة الرئيسي يصعد إلى 10143 نقطة والتجاري الدولي يقفز 1.66%

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.27%، ليتداول عند مستوى 10143 نقطة.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 1.66%، وأغلق عند مستوى 54.35 جنيه.

بينما هبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.68% و 0.64% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 898.551 مليون جنيه على 186 شركة من خلال 29.744 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 84 شركة مقابل ارتفاع 55 بينما لم تتغير أسعار 47.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 27.835 مليون جنيه، منها 26.452 مليون جنيه للمؤسسات، و1.383 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 44.435 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 110.762 مليون جنيه مقابل 66.326 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 72.271 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 75.796 مليون جنيه مقابل 3.525 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 78.32% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 14.24% والعرب على 7.44% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 33.79% من تعاملات اليوم مقابل 66.2% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.99%، تلاه سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.61%، ثم سهم الإسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس بنسبة 8.06%.

بينما تصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.56%، تلاه سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 5.49%، ثم سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارية بنسبة 5.13%.