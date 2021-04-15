الليرة تتراجع إلى 8.12 مقابل الدولار بعد تثبيت المركزي التركي لسعر الفائدة

_انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي اليوم بعد ارتفاع سابق، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 19%.

وتراجعت العملة إلى 8.1250 عقب القرار، وهو ما سبقه ارتفاعها في البداية إلى 8.005 مقابل العملة الأمريكية. وكانت قد أغلقت عند 8.0655 أمس الأربعاء.

وأبقى البنك المركزي المصري التركي اليوم سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 19 في المائة كما كان متوقعا، في أول قرار سياسة للبنك منذ أقال الرئيس رجب طيب أردوغان على نحو مفاجئ المحافظ السابق للبنك مما أدى لعمليات بيع كبيرة في سوق الأوراق المالية.

ولم يكرر البنك في بيانه الصادر عقب اجتماعه تعهد الشهر الماضي بمزيد من التشديد النقدي إذا اقتضت الحاجة.

أدت إقالة أردوغان الشهر الماضي للمحافظ السابق إلى فرار المستثمرين الأجانب خشية خفضه سريعا لأسعار الفائدة.

وفي استطلاع لرويترز لآراء 19 اقتصاديا، توقعوا جميعا ما عدا اثنين إبقاء البنك تحت قيادة المحافظ شهاب كافجي أوغلو على سعر السياسة لأجل أسبوع واحد دون تغيير هذا الأسبوع قبل تخفيف محتمل بعد منتصف العام.

وتوقع أحد الاقتصاديين خفضا إلى 18.50 في المائة وتوقع آخر خفضا إلى 17 في المائة.

وكان المحافظ السابق قد رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي 200 نقطة أساس، وهو ما فاق التوقعات، إلى مستويات لامستها آخر مرة في منتصف 2019، وذلك لمواجهة التضخم الذي يفوق 16 في المائة ودعم العملة.