أسماك ومجموعتها المرتبطة يرفعون حصتهم في بورتو جروب إلى 20.08%

رنا ممدوح _ رفعت شركة أسماك حصتها في رأسمال مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب، من 11.51% إلى 12.04%. وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن أسماك قامت بشراء عدد 6.5 مليون سهم من بورتو جروب مقابل 4.246 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 0.69 جنيه للسهم الواحد وقامت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وبلغت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 8.0457% لدى المساهم عبد السلام مسعود. ورفعت الصفقة حصة أسماك ومجموعتها المرتبطة في بورتو جروب إلى 20.0857 % الجدير بالذكر أن شركة أسماك تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية بورتو جروب بنسبة 12.04% يليها هاشم حسين عطا غنيم بنسبة 10.25%، ثم عبد السلام مسعود 8.458% ومروة محمد الأمين بنسبة 6.788%.

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