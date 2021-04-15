ستاندرد آند بورز 500 وداو عند مرتفعات غير مسبوقة بدعم نتائج أعمال ومبيعات التجزئة

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– بلغ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز مرتفعات غير مسبوقة يوم الخميس، إذ تدعمت الآمال في انتعاش اقتصادي أوسع نطاقا بفعل نتائج أعمال إيجابية من شركات بينها بنك أوف أمريكا وبلاك روك إلى جانب انتعاش قوي لمبيعات التجزئة في مارس.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 57.64 نقطة بما يعادل 0.17 بالمئة إلى 33788.53 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 15.10 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 4139.76 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 125.39 نقطة أو 0.9 بالمئة إلى 13983.23 بالمئة.
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