مدبولي: اهتمام كبير من الرئيس السيسي بمشروعات الصعيد والبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، اليوم مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الافتتاحات لعدد من المشروعات الكبرى، التي تختص وزارة الإسكان بالجانب الأكبر منها، لافتا إلى أنه تم التنسيق أن تكون الانطلاقة من صعيد مصر، خاصة ما يتعلق بالمدن الجديدة ( مدن الجيل الرابع)، مؤكدا أن هذه المشروعات تلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لمتابعة موقفها والبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذها.

وخلال الاجتماع، تناول وزير الإسكان أبرز المشروعات التي يتم تجهيزها للافتتاح في محافظات الصعيد، والتي من بينها عدد من مدن الجيل الرابع، إضافة إلى التوسعات التي تم تنفيذها في محطات معالجة الصرف الصحي ببعض محافظات الصعيد، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي، و”سكن مصر” بتلك المحافظات.

كما استعرض الوزير أهم المشروعات الجاري تنفيذها في الصعيد من خلال الجهاز المركزي للتعمير، والتي من بينها محور تنيدة جنوب الداخلة بالوادي الجديد / منفلوط بأسيوط، والذي يربط طريق شرق العوينات مع تنيدة بجنوب الداخلة، ويمتد شرقا حتى منفلوط بأسيوط بطول 298 كم وعرض 14مترا، إلى جانب الطريق الإقليمي الشرقي حول مدينة أسوان، بطول 23 كم، ويبدأ من طريق أسوان / حلايب وحتى كوبري أسوان الملجم)، وهو عبارة عن اتجاهين مرورين، إضافة إلى إنشاء كوبري علوي بنهاية الطريق الإقليمي الشرقي حول مدينة أسوان بطول 735م، ويتم تنفيذه أعلى السكة الحديد وفي اتجاه كوبري أسوان الملجم على النيل بدلاَ من إقامة مزلقان، وذلك جنبا إلى جنب المشروعات الأخرى العديدة التي يتم تنفيذها في محافظات الدلتا، ومطروح، والتي تستهدف رفع كفاءة الطرق بهذه المحافظات.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، إلى موقف إعلان مبادرة رئيس الجمهورية “سكن كل المصريين” لمنخفضي ومتوسطي الدخل، والمقرر إقامته في مدن : حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، ومدينة العبور الجديدة، ومدينة 15 مايو.

وعرض وزير الإسكان أهم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها في كل من القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، كما عرض موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في باقي المحافظات، الجاري تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفي الوقت نفسه، شهد الاجتماع استعراض الموقــف التنفيــذي لمشروعات الصرف الصحي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” كما عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات القومية الجاري تنفيذها، ومنها محور الفريق كمال عامر ( ترعة الزمر سابقا )، وهو محور حر للربط بين الطريق الدائري جنوبا (منطقة المنيب) والطريق الدائري شمالا (منطقة الوراق)، وامتداد للربط مع محور “تحيا مصر” بطول حوالى 15كم مقسم إلى 4 قطاعات، فضلا عن الموقف التنفيذي لمشروع “محور الفردوس”.