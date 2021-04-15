في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز العلاقات المصرية مع دولة السودان الشقيقة في مختلف المجالات ومنها مجال النقل الجوي شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لمصر للطيران والخطوط الجوية السودانية وذلك بحضور خالد الشيخ نائب السفير السوداني لدى جمهورية مصر العربية .

قام بتوقيع المذكرة ياسر تيمو مدير عام الخطوط الجوية السودانية ومن الجانب المصرى الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران .

و في بداية الاجتماع رحب وزير الطيران بالسيد ياسر تيمو مدير عام الخطوط الجوية السودانية مشيداً بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين شركة مصر للطيران والخطوط الجوية السودانية من أجل تعزيز فرص التبادل التجاري وتنشيط حركة السفر و الطيران ضمن خطة الحكومة المصرية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تسخير كافة الإمكانيات و نقل الخبرات المصرية إلى الجانب السوداني و خاصة في مجال الطيران المدني.

وأضاف منار أن مذكرة التفاهم تتضمن قيام كوادر مصرللطيران بتدريب العاملين بالخطوط الجوية السودانية في مجالات قيادة الطائرات وتدريب الضيافة الجوية و كذا المشاركة في تحديث اسطول الخطوط السودانية من الطائرات وإدارة تخطيط الشبكات و تطوير أنشطة صيانة وعمرة الطائرات بالخطوط السودانية و تقديم كافة الخدمات الاستشارية فى مجالات الجودة والاعتمادات الفنية منها شهادة الايوزا وال TSO ، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة فى مجال الأسواق الحرة و الخدمات الجوية وتدريب العاملين بالخطوط السودانية فى مجال أمن الطيران و كذا تطوير الخدمات الارضية وتوفير المعدات والتأهيل للحصول على اعتماد شهادة الايزاجو و التعاون فى مجال الشحن الجوى ومناقشة أوجه التعاون المستقبلية الأخرى و ذلك لمواكبة زيادة حجم الحركة الجوية والتجارية المتوقعة بين البلدين وبما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادى للشركتين الوطنيتين .

وقد اتفق الجانبان على تشكيل محموعة عمل مشتركة بين الطرفين وعقد اجتماعات دورية لمتابعة موقف المشروعات والتعاقدات المنبسقة من مجالات التعاون المتفق عليها .

ومن جانبه أعرب ياسر تيمو مدير عام الخطوط الجوية السودانية عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الوطنية مصرللطيران لما تمتلكه من خبرات وكوادر بشرية وإمكانيات فنية كبيرة مشيداً بتاريخ مصر للطيران العريق كونها أول شركة طيران أنشأت بافريقيا والشرق الأوسط .