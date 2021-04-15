توشيبا تدرس رفض عرض الاستحواذ المقدم من سي في سي بارتنرز بقيمة 21 مليار دولار

بلومبرج _ قالت مصادر مطلعة إن إدارة مجموعة توشيبا الصناعية اليابانية العملاقة تدرس رفض عرض الاستحواذ عليها المقدم من شركة الاستثمار المالي البريطاني سي.في.سي كابيتال بارتنرز.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن المصادر القول إن أحد مسؤولي توشيبا أبلغ البنوك الكبرى بأن الشركة تتمنى تماما استمرار تسجيلها في بورصة الأوراق المالية.

وأضافت المصادر أن أوسامو ناجاياما رئيس مجلس إدارة توشيبا يعارض الصفقة.

من ناحيتها ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أي رفض للعرض من جانب توشيبا سيجعل من غير المحتمل انضمام أي شركة يابانية إلى العرض المقدم من الشركة البريطانية، مع احتمال لجوء سي.في.سي إلى تقديم عرض مباشر ومن جانب واحد إلى المساهمين بدون موافقة إدارة توشيبا.

كانت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية قد أشارت إلى أن سي.في.سي كابيتال تدرس شراء الشركة اليابانية البالغ عمرها 145 عاما مقابل 2.3 تريليون ين (21 مليار دولار).

وكان أوسامو ناجاياما قد قال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أمس: “إن تقييم العرض غير ممكن في هذه اللحظة. فهناك أشياء ليست قليلة تحتاج إلى الدراسة بعانية”.

وقالت تقارير إعلامية محلية يابانية إن بعض مساهمي توشيبا قالوا إن هناك مستثمرين آخرين يمكنهم تقديم سعر أعلى للاستحواذ على الشركة.

ياتي ذلك في حين اعلنت توشيبا أمس استقالة رئيسها التنفيذي نوبواكي كوروماتاني، بعد أسبوع من تلقي الشركة عرضا للاستحواذ من شركة استثمار مالي بريطانية.

وقالت المجموعة اليابانية العملاقة إن مجلس مديريها قبل استقالة الرئيس التنفيذي واختار ساتوشي تسوناكوا ليحل محله بصورة فورية.

كانت توشيبا قد أعلنت في الأسبوع الماضي تلقيها مقترحا أوليا من شركة الاستثمار المالي البريطانية سي.في.سي كابيتال بارتنرز لشراء حصة الأغلبية من أسهمها. وكان كوروماتاني قد عمل فى السابق كرئيس مجلس إدارة لقطاع آسيا والمحيط الهادئ في الشركة البريطانية .

جاءت استقالة كوروماتاني في ظل تقارير عن خلافاته مع أعضاء مجلس المديرين بشأن عرض الاستحواذ البريطاني.