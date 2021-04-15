مال وأعمال

الذهب يعتلي قمة أكثر من شهر مع تراجع عوائد السندات الأمريكية

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سي إن بي سي _ ارتفع الذهب إلى ذروته فيما يربو على شهر الخميس 15 أبريل مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية رغم بيانات أفضل من المتوقع لاقتصاد الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين صوب المعدن كملاذ آمن في مواجهة تضخم محتمل في المستقبل.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 1.8% إلى 1766.5 دولار للأونصة بعد أن صعد في وقت سابق إلى 1769.37 دولار، أعلى مستوى له منذ 26 فبراير.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.8% ليتحدد سعر التسوية عند 1766.80 دولار.

وارتفعت الفضة 1.8% مسجلة 25.86 دولار للأونصة .

وزاد البلاديوم 2.1% ليصل إلى 2733.75 دولار، بعد أن بلغ في وقت سابق ذروته منذ 28 فبراير 2020 عند 2760.53 دولار.

وتقدم البلاتين 2.3% إلى 1197.91 دولار للأونصة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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