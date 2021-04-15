مال وأعمال

الكويت تمدد فترة توفيق الأوضاع لمخالفي الإقامة حتى منتصف مايو

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دوت الخليج – قرر وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر على الصباح، تمديد فترة تعديل أوضاع مخالفي قانون الإقامة في البلاد.

ونص القرار الوزاري على تمديد فترة تعديل وضع مخالفي قانون الإقامة اعتباراً من اليوم الخميس، وحتى منتصف شهر مايو المقبل، بسحب بيان للداخلية الكويتية.

وحذرت الداخلية الكويتية من توقيع العقوبات المقررة قانونا على من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين خلال الفترة الجديدة، مشددة على عدم الترخيص لهم بالإقامة وإبعادهم عن البلاد، وعدم السماح لهم بالعودة إلى الكويت مجددا.

وأفادت الداخلية الكويتية، بأن القرار يهدف إلى منح المخالفين مزيدا من الوقت لتعديل أوضاعهم خلال المهلة الجديدة، وتحفيزهم على استغلال الفرصة تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والإجراءات القانونية.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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