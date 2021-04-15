أسعار النفط ترتفع لذروة 4 أسابيع مع تحسن توقعات الطلب

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_ ارتفعت أسعار النفط إلى مستوى جديد لأربعة أسابيع يوم الخميس بفضل بيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي وتوقعات لزيادة الطلب من وكالة الطاقة الدولية وأوبك بينما تتعافى الدول من جائحة كوفيد-19.
وبعد صعودها نحو خمسة بالمئة يوم الأربعاء، زادت العقود الآجلة لبرنت 36 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة اليوم ليتحدد سعر التسوية عند 66.94 دولار للبرميل، في حين تقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.5 بالمئة ليغلق على 63.46 دولار.
تلك أعلى أسعار إقفال لخامي القياس منذ 17 مارس وذلك لليوم الثاني على التوالي، مواصلين مكاسبهما للجلسة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ فبراير شباط.
وقال جيم ريتربوش، رئيس ربتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، “بدأ النفط يتكامل مع صعود الأسهم ويتلقى مزيدا من الدعم من تراجع الدولار.”
انتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في مارس مع تلقي الأمريكيين مزيدا من شيكات الإغاثة من الجائحة بينما يسمح التطعيم ضد كوفيد-19 بعودة أوسع نطاقا للقطاعات الاقتصادية.
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