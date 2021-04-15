جو بايدن: أمريكا تعود بعد مبيعات تجزئة قوية

– قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إن “الأوضاع تتحسن” بعد بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بأكبر قدر خلال عشرة أشهر في مارس، وذلك بالتزامن مع تسلم الأمريكيين مزيدا من شيكات الإغاثة الحكومية. وأبلغ بايدن الصحفيين في المكتب البيضاوي “مازال الطريق طويلا.. لكن أمريكا تعود.”

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