الأسهم الأوروبية ترتفع لمستويات قياسية ودايملر يقفز 2.1%

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_ بلغت الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الجمعة بعد بيانات قوية في الولايات المتحدة والصين أثارت حالة من التفاؤل بشأن تعاف اقتصادي سريع، بينما تلقت شركات صناعة السيارات دفعة عقب أرباح أفضل من المتوقع لشركة دايملر.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، ويتجه صوب تسجيل مكاسب للأسبوع السابع على التوالي.
كما ربح المؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة، فيما ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة.
وتقف الأسهم العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة بعد بيانات أظهرت أن تعافي الاقتصاد الصيني تسارع بوتيرة حادة في الربع الأول من انخفاض كبير في العام الماضي مدفوع بفيروس كورونا.
وربح سهم دايملر الألمانية لصناعة السيارات والشاحنات 2.1 بالمئة إذ ساعد ارتفاع أسعار السيارات والطلب القوي في الصين الشركة على تحقيق ارتفاع أفضل من المتوقع في أرباحها التشغيلية الفصلية. وزاد مؤشر قطاع السيارات الأوسع نطاقا واحدا في المئة.
وقفز سهم هالو فريش الألمانية لتوصيل وجبات الطعام 5.6 بالمئة بعد أن تفوقت نتائجها الأولية للربع الأول على التوقعات، مما أدى إلى رفع توقعات 2021.
ونزل سهم لوريال المصنعة للانكوم 1.8 بالمئة على الرغم من تحسن آخر في المبيعات في الربع الأول.
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