وفاة خالد عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة وخبير أسواق المال

انتقل إلى رحمة الله خالد عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وخبير أسواق المال، ومن المقرر وفقا لعدد من أصدقائه أن تقام صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة العصر بجامع الصديق في مساكن شيراتون بمصر الجديدة.

قبل أن ينتدب بشركة مصر للمقاصة و الإيداع في مارس 2020، شغل خالد عبد الرحمن منصب مساعد وزير المالية لعمليات سوق رأس المال وإدارة الدين منذ 1 يناير 2018 وفقا لسيرته الذاتية المنشورة بموقع بنك ساييب والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارته.

كما كان عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري حتى نوفمبر 2019، و بلجنة استثمار صناديق المعاشات، وبمجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، وبلجنة متابعة الدين العام التابعة لوزيرة التخطيط.

وقد بدأ حياته المهنية في عام 1990 في البنك التجاري الدولي (CIB) في قطاع الخزانة، ثم انتقل إلى غرفة المعاملات الدولية قسم تداول العملات الأجنبية.

في يوليو 1997، انضم إلى المجموعة المالية هيرميس كمدير لإدارة التداول؛ وكان مسؤولاً عن تنفيذ عمليات المؤسسات والأفراد، (السندات والأسهم)، كما كان عضوا في اللجنة التنفيذية لـذراع الوساطة.

وفي الفترة من عام 2002 وحتى عام 2007، شغل منصب مدير عام المكتب الفني ورئيس الشئون الفنية بالبورصة المصرية، كما شغل منصب رئيس لجنة G.D.R ولجنة العمليات، وعضو لجنة التجارة، ولجنة العضوية، ولجنة المؤشرات، ولجنة الممارسات التجارية، ورئيس لجنة تدريب المدربين.

وفي فبراير 2007، انضم إلى بنك أبوظبي الوطني (NBAD) كمدير عام تنفيذي للوساطة ، وعضو اللجنة التنفيذية.

وفي أغسطس 2009، انضم إلى بيت الاستثمار العالمي في الكويت كنائب أول في شركة G.C.C. وكان مسؤولاً عن إدارة تراخيص الوساطة في الكويت والمملكة العربية السعودية وعمان والبحرين، بالإضافة إلى الاشراف على عمليات الوساطة الأردنية والسودانية والمصرية.

وفي أغسطس 2010، انضم إلى شركة سي آي كابيتال القابضة كعضو مجلس إدارة، ورئيس مجموعة للوساطة وعضو اللجنة التنفيذية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوساطة الدولية التجارية “CIBC”.