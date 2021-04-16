الأسهم الأمريكية تبلغ قمما قياسية بدعم أرباح بنوك قوية

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– بلغ المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو أعلى مستوياتهما على الإطلاق اليوم الجمعة، إذ اختتم مورجان ستانلي تقارير الأرباح من كبرى البنوك الأمريكية بالإعلان عن ربح كبير، بينما أدى التفاؤل إزاء انتعاش اقتصادي قوي لوضع المؤشرات الرئيسية على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 22.17 نقطة بما يعادل 0.07 بالمئة إلى 34058.16 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على ارتفاع 3.72 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 4174.14 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 20.35 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 14059.11 نقطة.
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