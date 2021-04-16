النفط يستقر قرب 67 دولارا ويتجه لمكسب أسبوعي بدعم آمال الطلب

سي إن بي سي _ استقرت أسعار النفط قرب مستوى 67 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، وتمضي على مسار تحقيق ربح أسبوعي مع تحسن آفاق الطلب ومؤشرات على تعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة مما بدد أثر المخاوف بشأن زيادة الإصابات بكوفيد-19 في بعض الاقتصادات الكبرى.

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني قفز 18.3 بالمئة في الربع الأول على أساس سنوي. وكانت أرقام أظهرت يوم الخميس ارتفاعا في مبيعات التجزئة الأمريكية وتراجعا في طلبات إعانة البطالة الجديدة.

وبحلول الساعة 13:40 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات بما يعادل 0.1% إلى 66.86 دولار للبرميل، وهو في طريقه لمكسب أسبوعي 6.2% بعد زيادته في الجلسات الأربع الأخيرة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2% إلى 63.36 دولار للبرميل.

وقد تلقى الأسعار دعما أيضا من عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، على خلفية مزاعم تدخل في الانتخابات وقرصنة إلكترونية.

ومما ساهم في الزيادة هذا الأسبوع، أجرت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كلتاهما تعديلا بالرفع لتوقعات نمو الطلب على النفط في 2021.

كما أفادت أرقام نشرت يوم الأربعاء بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 5.9 مليون برميل.