- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ خلص مسح نشرت نتائجه يوم الجمعة إلى أن معنويات المستهلكين الأمريكيين ارتفعت في أوائل أبريل إلى قمة عام وسط تسارع في النمو الاقتصادي، وذلك رغم قلق الأسر حيال زيادة التضخم هذا العام.
وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشرها الأولي لمعنويات المستهلكين تقدم إلى 86.5 في النصف الأول من الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 84.9 في مارس.
كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 89.6.
وصعد مؤشر المسح للأوضاع الاقتصادية الحالية إلى قراءة عند 97.2 من 93 في مارس . واستقر مقياسه لتوقعات المستهلكين عند 79.7.
وقفزت التوقعات في المسح للتضخم على مدار عام إلى 3.7 بالمئة من 3.1 بالمئة، في حين لم يطرأ تغير يذكر على التوقعات فيه للتضخم خلال خمسة إلى عشرة أعوام عند 2.7 بالمئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معنويات المستهلكين الأمريكيين تصعد لقمة عام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.