مال وأعمال

معنويات المستهلكين الأمريكيين تصعد لقمة عام

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_ خلص مسح نشرت نتائجه يوم الجمعة إلى أن معنويات المستهلكين الأمريكيين ارتفعت في أوائل أبريل إلى قمة عام وسط تسارع في النمو الاقتصادي، وذلك رغم قلق الأسر حيال زيادة التضخم هذا العام.

وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشرها الأولي لمعنويات المستهلكين تقدم إلى 86.5 في النصف الأول من الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 84.9 في مارس.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 89.6.

وصعد مؤشر المسح للأوضاع الاقتصادية الحالية إلى قراءة عند 97.2 من 93 في مارس . واستقر مقياسه لتوقعات المستهلكين عند 79.7.

وقفزت التوقعات في المسح للتضخم على مدار عام إلى 3.7 بالمئة من 3.1 بالمئة، في حين لم يطرأ تغير يذكر على التوقعات فيه للتضخم خلال خمسة إلى عشرة أعوام عند 2.7 بالمئة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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