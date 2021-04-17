قطاع الأعمال تنفي الاتجاه لتصفية مجمع ألومنيوم نجع حمادي

دوت الخليج – نفت وزارة قطاع الأعمال العام، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اتجاه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه جارِ تنفيذ خطة لتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي من خلال إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداماً للطاقة الكهربائية، وذلك بطاقة 250 ألف طن من الألومنيوم، بحسب بيان للمركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء.

وأضافت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه من المخطط الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والتي تتم بإشراف استشاري عالمي خلال فترة وجيزة.

وناشد المركزي الإعلامي التابع لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد كشف في مؤتمر “دوت الخليج” السنوي قبل أيام، أن مشروع تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي يتضمن إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية بطاقة إنتاجية 250 ألف طن، ومن المنتظر أن تنتهى قريبا شركة “بكتل” العالمية من إعداد دراسة الجدوى للمشروع، بالإضافة إلى مشروع خط إنتاج لجنوط السيارات بشركة مصر للألومنيوم.

وقال الوزير: “نرى أنها بداية معقولة لا سيما مع استهداف مضاعفة الإنتاج للتوجه نحو التصدير”.