دبي تتوسع في حملة التطعيم من كوفيد-19 لتشمل بعض الفئات

سي إن بي سي _ نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن هيئة الصحة قولها اليوم السبت إنها ستفتح باب التطعيم من كوفيد-19 للمرضعات والمقبلات على الحمل بلقاح فايزر-بيونتيك.

وقال المكتب الإعلامي على تويتر إن ذلك “وفقا لأحدث البروتوكولات الطبية المعمول بها في شأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 حول العالم”.

وأضاف أن هيئة الصحة خفضت الفترة المسموح بها لتطعيم من سبق إصابته بفيروس كورونا من ثلاثة أشهر إلى 10 أيام شريطة عدم ظهور أية أعراض مرضية عليه حتى لو كانت بشكل خفيف خلال فترة العزل المشار إليها.