موديرنا تتوقع تأخر تسليم الجرعات المتفق عليها من لقاح كورونا إلى بريطانيا وكندا

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العربية دوت نت – توقعت شركة موديرنا الأمريكية أن تتأخر في تسليم الجرعات المتفق عليها من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد – 19 بالنسبة لمواعيد التسليم المحددة للقاح لكل من بريطانيا وكندا.
داوفعت موديرنا عن لقاحها المضاد لفيروس كورونا بالتأكيد أنه فعال بنسبة 90% ضد جميع أشكال مرض كوفيد-19، وبنسبة 95% ضد الحالات الحادة من المرض.
وهذه النتائج الجديدة تأتي من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية المستمرة على اللقاح بمشاركة أكثر من 30 ألف متطوع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكن المعدل الرئيسي للفعالية يعكس انخفاضاً طفيفاً عن نسبة 94.1% السابقة التي نشرت في مجلة “نيو إنغلاند” الطبية في ديسمبر.
ولم يشر البيان الصحفي لشركة التكنولوجيا الحيوية إلى سبب انخفاض الفعالية، ولكن قد يعود ذلك إلى ظهور متحورات جديدة لا تتأثر بالأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح.
وتعمل موديرنا على نوعين من المعززات الخاصة بالنسخ المتحورة للفيروس، وقالت إن التجارب التي أجريت على الفئران أظهرت أنهما أحدثا استجابة مناعية متزايدة. وتم نشر نتائج هذه الدراسة في مواقع علمية بانتظار مراجعات العلماء.
وقال الرئيس التنفيذي لموديرنا ستيفان بانسيل: “البيانات الجديدة ما قبل التجارب السريرية للقاحاتنا المرشحة الخاصة بالمتحورات تمنحنا الثقة بأنه يمكننا بشكل استباقي معالجة المتحورات الناشئة”.
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