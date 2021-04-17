مال وأعمال

موديرنا تتوقع تأخر تسليم الجرعات المتفق عليها من لقاح كورونا إلى بريطانيا وكندا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

العربية دوت نت – توقعت شركة موديرنا الأمريكية أن تتأخر في تسليم الجرعات المتفق عليها من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد – 19 بالنسبة لمواعيد التسليم المحددة للقاح لكل من بريطانيا وكندا.

داوفعت موديرنا عن لقاحها المضاد لفيروس كورونا بالتأكيد أنه فعال بنسبة 90% ‏ضد جميع أشكال مرض كوفيد-19، وبنسبة 95% ضد الحالات الحادة من المرض‎.

وهذه النتائج الجديدة تأتي من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية المستمرة على اللقاح بمشاركة أكثر من 30 ‏ألف متطوع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكن المعدل الرئيسي للفعالية يعكس انخفاضاً طفيفاً عن نسبة 94.1% السابقة التي نشرت في مجلة “نيو إنغلاند” الطبية في ديسمبر.

ولم يشر البيان الصحفي لشركة التكنولوجيا الحيوية إلى سبب انخفاض الفعالية، ولكن قد يعود ذلك إلى ‏ظهور متحورات جديدة لا تتأثر بالأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح‎.

وتعمل موديرنا على نوعين من المعززات الخاصة بالنسخ المتحورة للفيروس، وقالت إن التجارب التي أجريت ‏على الفئران أظهرت أنهما أحدثا استجابة مناعية متزايدة. وتم نشر نتائج هذه الدراسة في مواقع علمية بانتظار ‏مراجعات العلماء‎.

وقال الرئيس التنفيذي لموديرنا ستيفان بانسيل: “البيانات الجديدة ما قبل التجارب السريرية للقاحاتنا المرشحة ‏الخاصة بالمتحورات تمنحنا الثقة بأنه يمكننا بشكل استباقي معالجة المتحورات الناشئة‎”.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موديرنا تتوقع تأخر تسليم الجرعات المتفق عليها من لقاح كورونا إلى بريطانيا وكندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا