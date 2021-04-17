تراجع عدد مرضى كورونا بالمستشفيات في فرنسا

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سي إن بي سي – قالت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، إن عدد مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات انخفض وذلك في مؤشر على تراجع الضغط الذي يشهده النظام الصحي بالبلاد.
وأظهرت بيانات الوزارة أن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية الفائقة سجل 5877 اليوم السبت متراجعا 37 حالة عن اليوم السابق.
وتراجع أيضا عدد المرضى بالمستشفيات بواقع 143 مريضا إلى 30 ألف و329 في خامس تراجع على التوالي خلال سبعة أيام.
وفرضت فرنسا عزلا عاما هذا الشهر في مسعى لكبح موجة ثالثة من العدوى.
وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا بفرنسا أكثر من 100 ألف يوم الخميس وهو ثامن أعلى معدل في العالم.
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