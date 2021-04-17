المراكز الأمريكية: توزيع 264 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

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سي إن بي سي – قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، إن السلطات الصحية وزعت أكثر من 264 مليون جرعة لقاحات واقية من فيروس كورونا في أنحاء البلاد أعطت منها 205.9 مليون جرعة.
وأوضحت المراكز أن الجرعات الموزعة من لقاحات فايزر-بيونتك، ومودرنا، وجونسون آند جونسون.
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