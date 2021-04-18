عملة بيتكوين المشفرة تهوى بأكثر من 7% إلى مستوى 56380 دولار

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سي ان بي سي _ تراجعت عملة بيتكوين المشفرة، أكثر من 7 بالمئة إلى 56381 دولار الأحد، لتفقد 4624.21 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.
وانخفضت قيمة إيثر، العملة المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 6.53 بالمئة إلى 2165.91 دولار اليوم، لتفقد 151.2 دولار عن إقفالها السابق.
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