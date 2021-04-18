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فرنسا تفرض حجرا صحيا لعشرة أيام على المسافرين القادمين من البرازيل

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– قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي أمس السبت، إن فرنسا ستفرض حجرا صحيا صارما لمدة عشرة أيام لجميع المسافرين القادمين من البرازيل اعتبارا من 24 أبريل في محاولة لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في ذلك البلد.

وقررت فرنسا الأسبوع الماضي تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى البرازيل. وقال مكتب رئيس الوزراء في البيان ذاته إن الإجراء سيمدد حتى 23 أبريل.

واعتبارا من 24 أبريل لن يُسمح إلا للأشخاص المقيمين في فرنسا أو الذين يحملون جواز سفر فرنسيا أو من الاتحاد الأوروبي بالسفر إلى البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الحكومة ستفرض حجرا صحيا لمدة عشرة أيام على جميع المسافرين عند الوصول وستقوم السلطات بإجراء فحوصات قبل وبعد الرحلة لضمان اتخاذ المسافرين التدابير المناسبة لعزل أنفسهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الإجراءات نفسها ستُطبق تدريجيا بحلول 24 أبريل على العائدين من الأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا حيث تم اكتشاف سلالات أخرى من فيروس كورونا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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