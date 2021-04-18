وليد جمال الدين: اجتماع حاسم لملف أسعار الشحن.. خلال أيام

بكر بهجت وفاروق يوسف _ قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، إن الحكومة بصدد الإعلان عن بعض التطورات المتعلقة ببرنامج الصادرات الجديد، منها ما يخص زيادة نسب المساندة للشركات التي تعتمد على المنتجات المحلية، إلى جانب بعض الآليات الخاصة بضوابط الصرف، ويأتي ذلك في إطار دعمها للشركات المصدرة لضمان تحقيق استراتيجة الدولة في تنمية الصادرات.

ولفت في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» إلى أن المحادثات مع الحكومة خلال الأيام الماضية تطرقت للعمل على إزالة بعض المعوقات التي تواجه المصدرين، منها ارتفاع تكاليف أسعار النقل والشحن، وهناك زيادات مستمرة في أسعار اللوجيستيات خاصة إلى الدول الإفريقية، وهناك تحرك مكثف من الحكومة لبحث هذا الأمر، وبصدد عقد اجتماع حاسم خلال الأيام المقبلة للإعلان عن مستجدات هذا الملف والاتفاق على محاوره.

15 % زيادة مستهدفة في صادرات القطاع العام الجاري

وأكد جمال الدين أن المجلس يستهدف زيادة صادراته خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، بعد أن حقق القطاع صادرات بقيمة تخطت حاجز 6 مليارات دولار في 2020، لافتًا إلى أن هذه الزيادة جاءت على الرغم مما سببته أزمة كورونا من صعوبات على معظم الأسواق، ولكنها ساهمت أيضًا في زيادة صادرات مشتقات الذهب بعد أن ارتفعت أسعاره جراء هذه الأزمة.

وأكد أن الأزمة ما زالت مستمرة، وسرعان ما تعاود البلدان الإغلاق مرة جديدة بعد عمليات الفتح الجزئي، نظرًا لسيطرة الضبابية على المشهد، ولكن هناك حالة من التفاؤل تسود الأسواق نتيجة اتجاه الحكومات لتوفير اللقاحات لشعوبها، وهو ما قد يكون بادرة أمل نحو إعادة فتح الأسواق وعودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها مرة أخرى.

وخلال العام الماضي زادت قيمة الصادرات المصرية من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بنحو مليار دولار خلال عام 2020، وبنسبة 20%، مقارنة بالعام السابق، لتسجل نحو 6.15 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 5.14 مليار دولار خلال 2019.

وبحسب بيانات المجلس، فإن الارتفاع في قيمة الصادرات جاء في ظل النمو المحقق في 8 قطاعات فرعية، يتصدرها الذهب والحلي والأحجار الكريمة، والذي سجل 46%، ليسيطر على 48.5% من إجمالي صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

البرنامج الجديد يتضمن زيادة المساندة للشركات وضبط آليات الصرف

وأشار المجلس إلى تحقيق قطاع الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من الحديد الصب 41% نموًّا في قيمة صادراته خلال العام الماضي، تلاه قطاع المواسير بنمو 11%، والمواد المحجرية والمعدنية بنسبة 9%، والألومنيوم ومصنوعاته بنسبة 7%.

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 13%، والحديد الصب والصلب بنسبة 5% خلال 2020، ومن النحاس ومصنوعاته بنسبة 1%، بحسب المجلس التصديري.

ونوه المجلس بالتراجع المحقق في قيم صادرات بعض القطاعات خلال العام الماضي، والتي يتصدرها قطاع السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف بنسبة 17%، ثم قطاع الزجاج ومصنوعاته بنسبة 12%، ويليه المواد العازلة بنسبة 9%، والأدوات الصحية بنسبة 8%، والرخام والجرانيت بنسبة 7%.

وفي يناير الماضي، تراجعت صادرات قطاع مواد البناء بقيمة 85 مليون دولار، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 ليبلغ إجمالى صادرات القطاع 450 مليون دولار خلال يناير 2021، وتصدر قطاع الحلى والأحجار الكريمة قائمة أعلى السلع التى حققت قيمة تصديرية مرتفعة وبلغت 163 مليون دولار، ويليها قطاع الألومنيوم 64 مليون دولار، والحديد والصلب 64 مليون دولار.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة أعلى 10 دول صدرت مصر إليها سلع مواد البناء بمختلف قطاعاته، بقيمة 107 ملايين دولار، وتراجعت هذة القيمة مقارنة بشهر يناير من عام 2020 الذي حقق 219 مليون دولار.