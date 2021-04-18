عاجل.. رحيل بدران وطنطاوي عن سي أي كابيتال وتعيين هشام جوهر رئيسا تنفيذيا

رنا ممدوح _ أعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن تقديم حازم بدران وطارق طنطاوي ااستقالتيهما لمجلس إدارة الشركة وذلك من منصبيهما كرئيسين تنفيذيين مشاركين للمجموعة وأعضاء منتدبين بمجلس الإدارة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن السبب وراء الاستقالة يرجع لرغبتهم في العمل على فرص استثمارية جديدة خاصة بهم.

وقرر مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة الخميس الماضي تعيين هشام جوهر في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وبحسب البيان، سوف يستمر حازم بدران وطارق طنطاوي في القيام بمهامها في المجموعة إلى 20 مايو المقبل من أجل العمل على إنتقال المهام التنفيذية للإدارة الجديدة.

وعلق محمود عطا الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لسي اأي كابيتال قائلا:” لقد قام حازم وطارق منذ إنضمامها للمجموعة في 2013 و 2015 على التوالي بدور محوري في تنمية وتوسع نشاط الشركة وكانا القوة الدافعة في تحول المجموعة إلى واحدة من الشركات الرائدة في مصر في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بجانب الحفاظ على وتيرة نمو منصة بنك الإستثمار”.

وتابع عطا الله:” هذا بالإضافة إلى أنه بجهودهما المشتركة مع فريق عمل المجموعة، تمكنت سي أي كابيتال من تحقيق مبيعات وأرباح هي الأعلى تاريخيا بصفة منتظمة”.

وأضاف :” مما لاشك فيه أننا سوف نفتقدهم بشدة ولكن نتمني لهم كل التوفيق في مساعيهم المستقبلية”.

ووفقا للبيان، إنضم هشام جوهر للمجموعة في عام 2012 وتقلد العديد من المناصب القيادية بالشركة ومنها مؤخرا الرئيس التنفيذي لقطاع بنوك الاستثمار، وقبل توليه منصبه الحالي قام هشام بالانتقال بنشاط بنك الاستثمار ليصبح من البنوك الرائدة لتقيدم الإستشارات المالية وترويج وتغطية الإكتتابات في مصر.

وفي عام 2019 أطلق هشام سي آي كابيتال لتقديم الخدمات المصرفية التجارية، بداية بالاستثمار الناجح في شركة تعليم لخدمات الإدارة، والتي يتولى هشام منصب رئيس مجلس إدارتها.

ويتمتع هشام بخبرة تتعدى العشرين عاما في مجال الخدمات المالية إقليميا، حيث تولى العديد من المناصب القيادية في شعاع كابيتال، مجموعة دبي، بلتون المالية، من ضمن مناصب أخرى متعددة قبل الإنضمام لسي آي كابيتال.

وقال محمود عطا الله:” إن قرار تعيين هشام ليقوم بتكملة مسيرة نجاح سي اأي كابيتال هو التطور الطبيعي، حيث أن جوهر كان على مدار الأعوام الماضية من الركائز الأساسية للشركة”.

وعلق عطا الله:” إسهامات هشام في تنمية وتوسع سي اأي كابيتال على مر السنين لا يمكن التغاضي عنها، ليس فقط على صعيد نمو بنك الاستثمار ليصبح شركة رائدة ذات سجل إنجازات حافل في وقت نعاني فيه من ظروف اقتصادية صعبة، ولكن أيضاً من خلال رؤيته الإستراتيجية لنمو وتوسع سي اأي كابيتال في مجالات جديدة، وأنا على ثقة تامة في قدرة هشام على قيادة المجموعة لتحقيق المزيد من النجاحات”.

وصرح هشام جوهر الرئيس التنفيذي لمجموعة سي أي كابيتال:” بقدر ما إن خبر رحيل حازم وطارق عن المجموعة خبر حزين، على الصعيد المهني والشخصي، ولكن لا نملك إلا أن نتمني لهما كل التوفيق ونشكرهما على كل ما قدماه للشركة خلال فترة عملهما بالمجموعة، وفي الوقت نفسه ونحن مقبولين على مرحلة جديدة فإني سعيد وفخور بتقلد هذا المنصب وأتطلع لتعزيز تطوير وتنمية سي اأي كابيتال وإنجاحها بمساندة مساهمنا الرئيسي بنك مصر”.

وتابع جوهر:” موسستنا قوية، ونمتلك منصة هي واحدة من أكثر المنصات تنوعاً في مجال تقديم الخدمات المالية في مصر، بدعم إدارة متمرسة وفريق عمل من المحترفين في شتى المجالات”.