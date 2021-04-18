عاجل.. رحيل بدران وطنطاوي عن سي أي كابيتال وتعيين هشام جوهر رئيسا تنفيذيا

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن تقديم حازم بدران وطارق طنطاوي ااستقالتيهما لمجلس إدارة الشركة وذلك من منصبيهما كرئيسين تنفيذيين مشاركين للمجموعة وأعضاء منتدبين بمجلس الإدارة.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن السبب وراء الاستقالة يرجع لرغبتهم في العمل على فرص استثمارية جديدة خاصة بهم.
وقرر مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة الخميس الماضي تعيين هشام جوهر في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وبحسب البيان، سوف يستمر حازم بدران وطارق طنطاوي في القيام بمهامها في المجموعة إلى 20 مايو المقبل من أجل العمل على إنتقال المهام التنفيذية للإدارة الجديدة.
وعلق محمود عطا الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لسي اأي كابيتال قائلا:” لقد قام حازم وطارق منذ إنضمامها للمجموعة في 2013 و 2015 على التوالي بدور محوري في تنمية وتوسع نشاط الشركة وكانا القوة الدافعة في تحول المجموعة إلى واحدة من الشركات الرائدة في مصر في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بجانب الحفاظ على وتيرة نمو منصة بنك الإستثمار”.
وتابع عطا الله:” هذا بالإضافة إلى أنه بجهودهما المشتركة مع فريق عمل المجموعة، تمكنت سي أي كابيتال من تحقيق مبيعات وأرباح هي الأعلى تاريخيا بصفة منتظمة”.
وأضاف :” مما لاشك فيه أننا سوف نفتقدهم بشدة ولكن نتمني لهم كل التوفيق في مساعيهم المستقبلية”.
ووفقا للبيان، إنضم هشام جوهر للمجموعة في عام 2012 وتقلد العديد من المناصب القيادية بالشركة ومنها مؤخرا الرئيس التنفيذي لقطاع بنوك الاستثمار، وقبل توليه منصبه الحالي قام هشام بالانتقال بنشاط بنك الاستثمار ليصبح من البنوك الرائدة لتقيدم الإستشارات المالية وترويج وتغطية الإكتتابات في مصر.
وفي عام 2019 أطلق هشام سي آي كابيتال لتقديم الخدمات المصرفية التجارية، بداية بالاستثمار الناجح في شركة تعليم لخدمات الإدارة، والتي يتولى هشام منصب رئيس مجلس إدارتها.
ويتمتع هشام بخبرة تتعدى العشرين عاما في مجال الخدمات المالية إقليميا، حيث تولى العديد من المناصب القيادية في شعاع كابيتال، مجموعة دبي، بلتون المالية، من ضمن مناصب أخرى متعددة قبل الإنضمام لسي آي كابيتال.
وقال محمود عطا الله:” إن قرار تعيين هشام ليقوم بتكملة مسيرة نجاح سي اأي كابيتال هو التطور الطبيعي، حيث أن جوهر كان على مدار الأعوام الماضية من الركائز الأساسية للشركة”.
وعلق عطا الله:” إسهامات هشام في تنمية وتوسع سي اأي كابيتال على مر السنين لا يمكن التغاضي عنها، ليس فقط على صعيد نمو بنك الاستثمار ليصبح شركة رائدة ذات سجل إنجازات حافل في وقت نعاني فيه من ظروف اقتصادية صعبة، ولكن أيضاً من خلال رؤيته الإستراتيجية لنمو وتوسع سي اأي كابيتال في مجالات جديدة، وأنا على ثقة تامة في قدرة هشام على قيادة المجموعة لتحقيق المزيد من النجاحات”.
وصرح هشام جوهر الرئيس التنفيذي لمجموعة سي أي كابيتال:” بقدر ما إن خبر رحيل حازم وطارق عن المجموعة خبر حزين، على الصعيد المهني والشخصي، ولكن لا نملك إلا أن نتمني لهما كل التوفيق ونشكرهما على كل ما قدماه للشركة خلال فترة عملهما بالمجموعة، وفي الوقت نفسه ونحن مقبولين على مرحلة جديدة فإني سعيد وفخور بتقلد هذا المنصب وأتطلع لتعزيز تطوير وتنمية سي اأي كابيتال وإنجاحها بمساندة مساهمنا الرئيسي بنك مصر”.
وتابع جوهر:” موسستنا قوية، ونمتلك منصة هي واحدة من أكثر المنصات تنوعاً في مجال تقديم الخدمات المالية في مصر، بدعم إدارة متمرسة وفريق عمل من المحترفين في شتى المجالات”.
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